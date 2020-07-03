На Київщині кількість заражених коронавірусом перейшла позначку у 2,7 тисячі: дані МОЗ

У Київській області станом на ранок 3 липня було зафіксовано 2702 підтверджені випадки COVID-19.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 2 липня повідомлялося про 2655 випадків коронавірусу на території області. Тобто за добу захворювання виявили у 47 осіб.

"3 липня (станом на 9:00) в Україні 46 763 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 876 нових випадків. Загалом проведено 690 953 тестування методом ПЛР", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 1915 випадків;

Волинська область – 2571 випадок;

Дніпропетровська область – 1103 випадки;

Донецька область – 599 випадків;

Житомирська область – 1435 випадків;

Закарпатська область – 3126 випадків;

Запорізька область – 579 випадків;

Івано-Франківська область – 2544 випадки;

Кіровоградська область – 653 випадки;

м. Київ – 5347 випадків;

Київська область – 2702 випадки;

Львівська область – 5883 випадки;

Луганська область – 84 випадки;

Миколаївська область – 450 випадків;

Одеська область – 1792 випадки;

Полтавська область – 322 випадки;

Рівненська область – 3950 випадків;

Сумська область – 304 випадки;

Тернопільська область – 1990 випадків;

Харківська область – 2255 випадків;

Херсонська область – 195 випадків;

Хмельницька область – 822 випадки;

Чернівецька область – 4935 випадків;

Черкаська область – 653 випадки;

Чернігівська область – 554 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 липня до Центру надійшло 1249 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 92 421.

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