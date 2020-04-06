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6 квітня • оновлено в 09:57
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На Київщині кількість випадків COVID-19 зросла до 91

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У Київській області станом на 9:00 понеділка, 6 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 91.

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Про це повідомила пресслужба МОЗ України на своїй сторінці у Facebook. Ще 5 квітня на території області було зафіксовано 82 випадки COVID-19, тобто за добу захворювання виявили ще у дев'ятьох осіб.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків", – йдеться у повідомленні.

На Київщині кількість випадків COVID-19 зросла до 91. Ілюстрація

На Київщині кількість випадків COVID-19 зросла до 91. Ілюстрація

Статистика випадків коронавірусу в ксій Україні:

  • Вінницька область – 75 випадків;

  • Волинська область – 24 випадки;

  • Дніпропетровська область – 14 випадків;

  • Донецька область – 9 випадків;

  • Житомирська область – 11 випадків;

  • Закарпатська область – 35 випадків;

  • Запорізька область – 41 випадок;

  • Івано-Франківська область – 116 випадків;

  • Кіровоградська область – 41 випадок;

  • м. Київ – 234 випадки;

  • Київська область – 91 випадок;

  • Львівська область – 27 випадків;

  • Луганська область – 3 випадки;

  • Одеська область – 27 випадків;

  • Полтавська область – 11 випадків;

  • Рівненська область – 39 випадків;

  • Сумська область – 51 випадок;

  • Тернопільська область – 160 випадків;

  • Харківська область – 1 випадок;

  • Херсонська область – 10 випадків;

  • Хмельницька область – 10 випадків;

  • Чернівецька область – 220 випадків;

  • Черкаська область – 62 випадки;

  • Чернігівська область – 7 випадків.

Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19, а загалом із початку року – 5864.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок зараження коронавірусом – із них 32 летальні, водночас 25 пацієнтів одужало. Всього за добу COVID-19 діагностували у 156 нових пацієнтів, серед яких 12 дітей.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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