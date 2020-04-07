На Київщині станом на 9:30 вівторка, 7 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 склала 97.

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Про це повідомила пресслужба МОЗ України на своїй сторінці у Facebook. У понеділок, 6 квітня, на території області було зафіксовано 91 випадок COVID-19, тобто за добу захворювання виявили ще у шістьох осіб.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки", – йдеться у повідомленні.

На Київщині кількість випадків COVID-19 наблизилася до 100. Ілюстрація

Статистика в усій Україні:

Вінницька область – 77 випадків;

Волинська область – 34 випадки;

Дніпропетровська область – 15 випадків;

Донецька область – 10 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 38 випадків;

Запорізька область – 41 випадок;

Івано-Франківська область – 160 випадків;

Кіровоградська область – 53 випадки;

м. Київ – 253 випадки;

Київська область – 97 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 12 випадків;

Рівненська область – 40 випадків;

Сумська область – 51 випадок;

Тернопільська область – 168 випадків;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 13 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Чернівецька область – 247 випадків;

Черкаська область – 62 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19, загалом із початку року – 6385.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на 9:00 понеділка, 6 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 91. А от у самому Києві станом на 12:00 6 квітня кількість випадків COVID-19 сягнула 267, 12 осіб вилікувалося, четверо – померли.

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