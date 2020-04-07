На Київщині станом на 9:30 вівторка, 7 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 склала 97.
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Про це повідомила пресслужба МОЗ України на своїй сторінці у Facebook. У понеділок, 6 квітня, на території області було зафіксовано 91 випадок COVID-19, тобто за добу захворювання виявили ще у шістьох осіб.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки", – йдеться у повідомленні.
На Київщині кількість випадків COVID-19 наблизилася до 100. Ілюстрація
Статистика в усій Україні:
Вінницька область – 77 випадків;
Волинська область – 34 випадки;
Дніпропетровська область – 15 випадків;
Донецька область – 10 випадків;
Житомирська область – 11 випадків;
Закарпатська область – 38 випадків;
Запорізька область – 41 випадок;
Івано-Франківська область – 160 випадків;
Кіровоградська область – 53 випадки;
м. Київ – 253 випадки;
Київська область – 97 випадків;
Львівська область – 29 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Одеська область – 30 випадків;
Полтавська область – 12 випадків;
Рівненська область – 40 випадків;
Сумська область – 51 випадок;
Тернопільська область – 168 випадків;
Харківська область – 1 випадок;
Херсонська область – 13 випадків;
Хмельницька область – 10 випадків;
Чернівецька область – 247 випадків;
Черкаська область – 62 випадки;
Чернігівська область – 7 випадків.
Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19, загалом із початку року – 6385.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на 9:00 понеділка, 6 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 91. А от у самому Києві станом на 12:00 6 квітня кількість випадків COVID-19 сягнула 267, 12 осіб вилікувалося, четверо – померли.
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