На Київщині є передумови для посилення карантину – КОДА

У Київській області через погіршення ситуації з коронавірусом можуть посилити карантин, для цього вже є передумови.

Відповідну заяву зробив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, її опублікували на сайті КОДА. Чиновник зазначив, що на Київщині станом на 27 серпня показники захворюваності та смертності стрімко зростали.

"Частина області вже в "помаранчевій" зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина – у "жовтій". Є серйозні передумови для подальших обмежень", – підкреслив Володін.

За його словами, поки що жителям області варто дотримуватися таких правил, щоб запобігти погіршенню ситуації:

Носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;

Постійно мити руки та обробляти їх дезінфекторами;

Людям похилого віку не виходити без особливої потреби з дому;

Обмежити проведення релігійних заходів;

Всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менш ніж 5 квадратних метрів на особу;

Робити температурний скринінг;

Дотримуватися соціальної дистанції у півтора метри;

Турбуватися про укріплення здоров’я та підвищення імунітету;

Уникати відвідування без особливих потреб регіонів "червоної" зони.

"Окремо звертаюся до влади на місцях: прошу приділити велику увагу дезінфекції громадського транспорту, збільшенню одиниць транспорту на маршрутах, розробленню та запуску нових або альтернативних маршрутів", – зазначив очільник Київщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 27 серпня було підтверджено вже 5305 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 94 осіб, шестеро померли, видужали за цей час лише 66 хворих.