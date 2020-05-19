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19 травня • оновлено в 17:18
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/ Життя столиці

На Київщині дві лікарні перестали приймати хворих через коронавірус

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Васильківська та Бородянська центральні районні лікарні (Київська область) припинили госпіталізацію нових хворих через виявлення там COVID-19.

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Про це розповів т.в.о голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 19 травня, який транслювала пресслужба КОДА на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Закрито на госпіталізацію Васильківську центральну районну лікарню. У хворої, яка перебувала в реанімації, виявили COVID-19. Зробили ПЛР-тести 41 контактній особі. Лікарня припинила госпіталізацію нових хворих. У відділенні реанімації здійснено дезінфекцію", – підкреслив Володін.

На Київщині дві лікарні перестали приймати хворих через коронавірус. Ілюстрація

На Київщині дві лікарні перестали приймати хворих через коронавірус. Ілюстрація

За його словами, 75 пацієнтів, які перебувають у лікувальному корпусі, вже готуються до виписки. Вони були попереджені про необхідність ізоляції на 14 днів.

Також Володін відзначив, що потік пацієнтів на госпіталізацію було перерозподілено в Обухівську та Фастівську ЦРЛ.

"В Бородянській ЦРЛ 17 травня лабораторно підтверджено COVID-19 у медпрацівниці лікарні з ознаками гострої респіраторної інфекції. 18 травня описано коло контактних осіб з хворою та взято мазки на ПЛР-дослідження у 27 з 45 контактних осіб. Сьогодні заплановано забір мазків ще у 18 контактних осіб", – заявив він.

Так, за словами Володіна, до отримання результатів Бородянську ЦРЛ закрили на прийом нових пацієнтів. Потік на госпіталізацію направили до Ірпінської центральної міської лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 19 травня зафіксували 3604 випадки COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2359, а на території області – до 1245.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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