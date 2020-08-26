На Київщині додалося майже 100 випадків коронавірусу: свіжі дані на 26 серпня

На Київщині додалося майже 100 випадків коронавірусу.

На Київщині станом на ранок 26 серпня було підтверджено вже 5211 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 96 осіб.

Видужали за цей час лише 57 хворих, померла ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли вже 85 осіб, а одужала – 3441. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"26 серпня (станом на 9:00) в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2354 – летальні, 53 454 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1670 нових випадків. Загалом проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3677 випадків;

Волинська область – 5221 випадок;

Дніпропетровська область – 2055 випадків;

Донецька область – 1256 випадків;

Житомирська область – 2959 випадків;

Закарпатська область – 7143 випадки;

Запорізька область – 1439 випадків;

Івано-Франківська область – 8321 випадок;

Кіровоградська область – 771 випадок;

м. Київ – 12 248 випадків;

Київська область – 5211 випадків;

Львівська область – 13 560 випадків;

Луганська область – 247 випадків;

Миколаївська область – 1023 випадки;

Одеська область – 6352 випадки;

Полтавська область – 684 випадки;

Рівненська область – 8737 випадків;

Сумська область – 1269 випадків;

Тернопільська область – 5104 випадки;

Харківська область – 7984 випадки;

Херсонська область – 346 випадків;

Хмельницька область – 2062 випадки;

Чернівецька область – 9541 випадок;

Черкаська область – 1305 випадків;

Чернігівська область – 1570 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 серпня до Центру надійшло 1995 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 169 290.

На Київщині станом на ранок 26 серпня було підтверджено вже 5211 випадків коронавірусу Скриншот

Загалом в Україні 110 085 випадків COVID-19 Скриншот

За добу в Україні зафіксовано 1670 нових випадків Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вірусологи в Бельгії й Нідерландах 25 серпня зафіксували по одному випадку повторного зараження коронавірусом.

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