На Київщині додалося майже 100 випадків коронавірусу: свіжі дані на 26 серпня

На Київщині додалося майже 100 випадків коронавірусу.
На Київщині станом на ранок 26 серпня було підтверджено вже 5211 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 96 осіб.
Видужали за цей час лише 57 хворих, померла ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померли вже 85 осіб, а одужала – 3441. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"26 серпня (станом на 9:00) в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2354 – летальні, 53 454 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1670 нових випадків. Загалом проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3677 випадків;
Волинська область – 5221 випадок;
Дніпропетровська область – 2055 випадків;
Донецька область – 1256 випадків;
Житомирська область – 2959 випадків;
Закарпатська область – 7143 випадки;
Запорізька область – 1439 випадків;
Івано-Франківська область – 8321 випадок;
Кіровоградська область – 771 випадок;
м. Київ – 12 248 випадків;
Київська область – 5211 випадків;
Львівська область – 13 560 випадків;
Луганська область – 247 випадків;
Миколаївська область – 1023 випадки;
Одеська область – 6352 випадки;
Полтавська область – 684 випадки;
Рівненська область – 8737 випадків;
Сумська область – 1269 випадків;
Тернопільська область – 5104 випадки;
Харківська область – 7984 випадки;
Херсонська область – 346 випадків;
Хмельницька область – 2062 випадки;
Чернівецька область – 9541 випадок;
Черкаська область – 1305 випадків;
Чернігівська область – 1570 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 серпня до Центру надійшло 1995 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 169 290.
На Київщині станом на ранок 26 серпня було підтверджено вже 5211 випадків коронавірусу Скриншот
Загалом в Україні 110 085 випадків COVID-19 Скриншот
За добу в Україні зафіксовано 1670 нових випадків Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, вірусологи в Бельгії й Нідерландах 25 серпня зафіксували по одному випадку повторного зараження коронавірусом.
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