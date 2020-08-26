МоваЯзык

Топтеми:

На Київщині додалося майже 100 випадків коронавірусу: свіжі дані на 26 серпня

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
1,7 т.
На Київщині додалося майже 100 випадків коронавірусу

На Київщині додалося майже 100 випадків коронавірусу.

На Київщині станом на ранок 26 серпня було підтверджено вже 5211 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 96 осіб.

Видужали за цей час лише 57 хворих, померла ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли вже 85 осіб, а одужала – 3441. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"26 серпня (станом на 9:00) в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2354 – летальні, 53 454 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1670 нових випадків. Загалом проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 3677 випадків;

  • Волинська область – 5221 випадок;

  • Дніпропетровська область – 2055 випадків;

  • Донецька область – 1256 випадків;

  • Житомирська область – 2959 випадків;

  • Закарпатська область – 7143 випадки;

  • Запорізька область – 1439 випадків;

  • Івано-Франківська область – 8321 випадок;

  • Кіровоградська область – 771 випадок;

  • м. Київ – 12 248 випадків;

  • Київська область – 5211 випадків;

  • Львівська область – 13 560 випадків;

  • Луганська область – 247 випадків;

  • Миколаївська область – 1023 випадки;

  • Одеська область – 6352 випадки;

  • Полтавська область – 684 випадки;

  • Рівненська область – 8737 випадків;

  • Сумська область – 1269 випадків;

  • Тернопільська область – 5104 випадки;

  • Харківська область – 7984 випадки;

  • Херсонська область – 346 випадків;

  • Хмельницька область – 2062 випадки;

  • Чернівецька область – 9541 випадок;

  • Черкаська область – 1305 випадків;

  • Чернігівська область – 1570 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 серпня до Центру надійшло 1995 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 169 290.

На Київщині станом на ранок 26 серпня було підтверджено вже 5211 випадків коронавірусу

На Київщині станом на ранок 26 серпня було підтверджено вже 5211 випадків коронавірусу Скриншот

Загалом в Україні 110 085 випадків COVID-19

Загалом в Україні 110 085 випадків COVID-19 Скриншот

За добу в Україні зафіксовано 1670 нових випадків

За добу в Україні зафіксовано 1670 нових випадків Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вірусологи в Бельгії й Нідерландах 25 серпня зафіксували по одному випадку повторного зараження коронавірусом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

УкраїнаКиївКоронавірусНовини Києва та Київської області
Поділитися в Facebook
  2. Кияни
  3. Життя столиці