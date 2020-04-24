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24 квітня • оновлено в 17:04
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На Київщині COVID-19 виявили ще у двох гуртожитках

6.1т
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У Київській області коронавірус COVID-19 виявили ще у двох гуртожитках.

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Там заразилися медпрацівниця та військовослужбовець. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 24 квітня, який транслювала пресслужба КОДА на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наразі триває перевірка санітарно-епідеміологічного стану ще у двох гуртожитках області, де виявлено хворих на коронавірус", – сказав він.

На Київщині COVID-19 виявили ще у двох гуртожитках. Ілюстрація

На Київщині COVID-19 виявили ще у двох гуртожитках. Ілюстрація

"Перший – у Бориспільському районі, село Петропавлівське... У гуртожитку проживає інфікована медпрацівниця закладу охорони здоров'я. З родиною вона займає окреме крило з власною кухнею та санвузлом. Всього там 43 мешканці. Клінічних проявів не мають. У всіх взяли зразки на ПЛР-тест", – підкреслив Володін.

За його словами, ще один випадок COVID-19 підтвердили в Гостомелі, в гуртожитку блокового типу, кімнати якого приватизовані мешканцями. Заразився військовослужбовець.

"Хворобу виявили під час планової перевірки. Наразі він у інфекційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні", – зазначив чиновник.

Володін також додав, що чоловік проживав із родиною. У них був окремий санвузол та кухня. У членів сім'ї взяли необхідні аналізи, вони залишилися на самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у гуртожитку міста Вишневе Київської області, де трапився спалах коронавірусу COVID-19, підтвердили 78 випадків цього захворювання, зокрема 16 – у дітей.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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