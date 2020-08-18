На Київщині через карантин обмежать проведення релігійних свят

На Київщині влада вирішила обмежити проведення релігійних заходів через погіршення епідситуації та звернулась до представників духовенства із закликом сприяти цьому.

Про це написала пресслужба Київської обласної державної адміністрації на своєму сайті. Так, КОДА організувала онлайн-зустріч з представниками релігійних організацій Київщини.

Оскільки епідситуація останнім часом ускладнювалась, обласна влада закликала вірян дотримуватися введених обмежень, не наражати на небезпеку ані себе, ані інших.

"Зараз потрібно жорстко дотримуватися всіх зазначених правил, щоб ситуація на Київщині не погіршилася. Маємо гарний приклад: у квітні всі мешканці Київщини свідомо поставилися до введених правил карантину, зокрема, це стосувалося обмеження відвідування церков та храмів, кладовищ тощо. Тоді нам вдалося втримати розповсюдження хвороби, ми втратили мінімальну кількість людей і отримали порівняно невелику кількість хворих на коронавірус. Але небезпека все ще поруч. Не маємо права розслаблятися. Відповідальне ставлення до свого здоров‘я, утримання від відвідування храмів, відмова від поїздок в інші регіони, дотримання санітарних вимог є запобіжником від переходу до більш жорстких обмежень", – пояснив глава КОДА Василь Володін.

В.о. начальника управління культури, національностей та релігій КОДА Сергій Васильонок зауважив, що на Київщині забороняється проведення масових релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі чи території. Організатор є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням стоячи.

"Звертаємося до представників релігійних організацій та вірян Київщини з проханням дотримуватися вимог законодавства і максимально обмежити проведення масових заходів", – йдеться в повідомленні пресслужби облдержадміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 18 серпня, в Україні офіційно підтверджено 94 436 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 616 – виявлені за минулу добу.