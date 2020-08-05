На Київщині 65 нових хворих на COVID-19: статистика на 5 серпня
У Київській області станом на ранок 5 серпня підтверджено 3942 випадки коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили в 65 осіб, видужали за цей час – 68, одна людина померла. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померли вже 66 осіб, а одужали – 2834. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"5 серпня (станом на 9:00) в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 – летальних, 41 527 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1271 новий випадок. Загалом проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2880 випадків;
Волинська область – 4064 випадки;
Дніпропетровська область – 1474 випадки;
Донецька область – 926 випадків;
Житомирська область – 2009 випадків;
Закарпатська область – 5462 випадки;
Запорізька область – 871 випадок;
Івано-Франківська область – 5168 випадків;
Кіровоградська область – 711 випадків;
м. Київ – 8812 випадків;
Київська область – 3942 випадки;
Львівська область – 10 223 випадки;
Луганська область – 135 випадків;
Миколаївська область – 658 випадків;
Одеська область – 3638 випадків;
Полтавська область – 472 випадки;
Рівненська область – 6442 випадки;
Сумська область – 570 випадків;
Тернопільська область – 3149 випадків;
Харківська область – 4239 випадків;
Херсонська область – 236 випадків;
Хмельницька область – 1232 випадки;
Чернівецька область – 6298 випадків;
Черкаська область – 959 випадків;
Чернігівська область – 920 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 серпня до Центру надійшло 1653 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 129 372.
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