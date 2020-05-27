На Київ та область насувається шторм: синоптики дали попередження

Київ та область у четвер, 28 травня, накриють сильні дощі. У столиці також очікується сильний вітер, ймовірні навіть грози.

Штормове попередження з'явилось на сайті Укргідрометцентру. У ньому йдеться про те, що у Києві та області у цей день передбачаються значні дощі, а кількість опадів сягне 15-49 мм за 12 годин або менше (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Прогноз погоди у столиці дала і відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

На Київ та область насувається шторм. Ілюстрація

"Київ завтра повною мірою відчує смак циклону – у четвер пройдуть дощі, очікується сильний вітер, можливі грози. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів", – написала вона.

Штормове попередження Скріншот

Погода в Україні Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувачка відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова розповіла, що погода в Україні влітку 2020 року буде нестійкою. У першій половині червня температура повітря очікується вище норми, потім прийде похолодання і дощі.

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