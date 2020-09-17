Київ накрила буря зі зливою. Відео та фото наслідків

У Києві різко погіршилася погода, знизилася температура і ринула злива.

Небо затягло хмарами і в багатьох районах столиці полив сильний дощ, який створив проблеми для жителів. Фото і відео негоди вони публікували в мережі.

Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки і попередили про сильні пориви вітру.

Дорожні служби і поліція повідомили про ускладнення дорожнього руху.

Також стало відомо, що в Нових Петрівцях через сильні пориви вітру на автодорогу впало дерево.

Як повідомили в Facebook-сторінці "Київ Оперативний", вона ушкодила автомобіль.

Також вирує стихія і в передмістях Києва. Жителі Ірпеня опублікували відео зливи.

Жителі деяких районів столиці повідомили, що разом з дощем випав невеликий град.

За словами синоптиків, в Києві вночі температура повітря може опуститися до +8 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ 17 вересня накрив грозовий фронт з сильними поривами вітру і зливою, а в деяких областях України можуть вдарити перші морози.