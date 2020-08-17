На Київ насуваються грози: з'явився прогноз погоди на тиждень

У Києві з вівторка, 18 серпня, і до четверга, 20 серпня, буде спекотна і суха погода. Проте уже в п'ятницю, 21 серпня, у столиці стане прохолодніше, піде дощ із грозою.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у місті у цей період сильним не буде – близько 3-8 м/с.

Так, у вівторок, 18 серпня, у Києві вночі очікується +15...+17 градусів тепла, а вдень температура підійметься до +29...+31. Цілу добу у столиці буде сухо.

Аналогічна погода передбачається і у середу, 19 серпня. А у четвер вночі, 20 серпня, стане ще тепліше – буде +17...+19.

Уже в п'ятницю, 21 серпня, погода зміниться. Хоча вночі і очікується +17...+19 градусів, вдень температура не підійматиметься вище +26...+28. Також передбачається дощ із грозою.

Погода у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальні зміни клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.

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