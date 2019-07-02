На Київ насуваються гроза і шквали: оголошено штормове попередження

У Києві 2 липня до кінця доби збережеться висока ймовірність сильної грози і короткочасних шквалів до 24 м/с.

У прес-службі КМДА попередили містян про можливі ризики, пов'язані з погіршенням погодних умов. Всі вікна і балкони порадили зачинити, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів і високих дерев.

Також не варто паркувати під ними машини, оскільки можливе падіння гілок або цілих дерев. Якщо під час шквальних поривів ви опинилися на вулиці, постарайтеся сховатися в найближчому приміщенні.

Під час грози не можна стояти під високими деревами і також бажано перечекати її в укритті.

Гроза informator.news

Як писав OBOZREVATEL, у Києві близько 12:00 27 червня сильно погіршилася погода – налетів вітер, небо затягнуло чорними хмарами і почалася гроза.

На столичних Позняках був справжній шторм: ураганний вітер зніс ятки з продуктами і парасольки продавців.

У Святошинському районі дерево вітром звалило на проїжджу частину, залишивши для проїзду лише один ряд. На вул. Дегтярівській деревом перекрило трамвайні колії.

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