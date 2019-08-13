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На Київ насувається страшна буря: синоптик попередила про небезпеку

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У Києві ввечері вівторка, 13 серпня, очікується погіршення погоди – сильна буря і град.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко. Вона також попередила про різкі перепади температури в столиці.

"Серйозні атмосферні заявки на зливу, грозу, бурю і град – уже недалеко... З огляду на значні температурні контрасти – будьте дуже уважними, може бути мамадарагая!" – написала вона.

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Ілюстрація. Гроза в Києві

Ілюстрація. Гроза в Києві

УНН

"Як тільки вдарить, закрийте вікна та, якщо ви на вулиці, перечекайте негоду в найближчому приміщенні. Автомобіль відкотіть від старого дерева або білборда", – порадила синоптик.

На Київ насувається страшна буря: синоптик попередила про небезпеку

facebook.com/tala.didenko

На Київ насувається страшна буря: синоптик попередила про небезпеку

facebook.com/tala.didenko

Ймовірність опадів в столиці згідно з іншим прогнозом

Ймовірність опадів в столиці згідно з іншим прогнозом

weather.com

Як писав OBOZREVATEL, завідуюча відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України, доктор фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова розповіла про погоду в Україні у вересні.

Раніше вона пояснила ситуацію з аномальною зміною клімату в Україні, через яку літо 2019 року буде на місяць коротшим.

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Теми
Новини Києва та Київської області Погода в Києві Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна Київ
Теги
злива погода
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