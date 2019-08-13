На Київ насувається страшна буря: синоптик попередила про небезпеку

У Києві ввечері вівторка, 13 серпня, очікується погіршення погоди – сильна буря і град.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко. Вона також попередила про різкі перепади температури в столиці.
"Серйозні атмосферні заявки на зливу, грозу, бурю і град – уже недалеко... З огляду на значні температурні контрасти – будьте дуже уважними, може бути мамадарагая!" – написала вона.
Ілюстрація. Гроза в Києві
УНН
"Як тільки вдарить, закрийте вікна та, якщо ви на вулиці, перечекайте негоду в найближчому приміщенні. Автомобіль відкотіть від старого дерева або білборда", – порадила синоптик.
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
Ймовірність опадів в столиці згідно з іншим прогнозом
weather.com
Як писав OBOZREVATEL, завідуюча відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України, доктор фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова розповіла про погоду в Україні у вересні.
Раніше вона пояснила ситуацію з аномальною зміною клімату в Україні, через яку літо 2019 року буде на місяць коротшим.
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