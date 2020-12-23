На Київ насувається снігопад: місто скували затори

У Києві, у середу, 23 грудня, прогнозується мокрий сніг, через це на дороги міста вже вивели спецтехніку.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, у столиці з ночі проводиться превентивна обробка вулиць для того, щоб не допустити ожеледиці, задіяно 89 одиниць спецтехніки.

У Києві вже утворилися численні затори. За даними Google Maps, рух у бік правого берега ускладнено на всіх мостах, крім Дарницького (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Труднощі з рухом спостерігаються на проспекті Перемоги, від станції метро "Житомирська" та до "Берестейської".

Крім того, "тягучки" утворилися на проспектах Соборності, Романа Шухевича та Степана Бандери, Броварському, Миколи Бажана, Великій Окружній, Набережному Шосе та вулиці Олени Теліги. Складнощі з рухом є у районі Бессарабського ринку, а також на бульварі Лесі Українки.

У КМДА зазначили, що готові почати оперативно обробку та прибирання вулиць під час опадів, а також закликали водіїв бути обережними на дорогах.

Проблеми з рухом спостерігаються практично на всіх мостах. Google Maps

Затори утворилися на Окружній і проспекті Перемоги. Google Maps

Рух з Троєщини в сторону Правого берега ускладнено. Google Maps

Центр Києва скували численні затори. Google Maps

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві та області 10 грудня ожеледиця спровокував безліч аварій. Патрульні зафіксували близько 600 дорожньо-транспортних пригод.