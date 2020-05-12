На Київ насувається шторм: вдарять грози та град

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 10:07, 12.05.2020 Оновлено: 10:35, 12.05.2020

У Києві та області 12 травня зіпсується погода. Здійметься сильний вітер, підуть дощі із грозами, а також, ймовірно, навіть градом.

Відповідне штормове попередження опублікувала пресслужба Укргідрометцентру на своїй сторінці у Facebook. Незважаючи на те, що у першій половині дня очікується +20 градусів тепла, у другій – різко похолодає.

Так, у Києві та області пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, підуть дощі із грозами, а також в окремих районах – град. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

На Київ насувається шторм. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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