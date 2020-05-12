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12 травня • оновлено в 11:06
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На Київ насувається шторм: вдарять грози та град

2.2т
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У Києві та області 12 травня зіпсується погода. Здійметься сильний вітер, підуть дощі із грозами, а також, ймовірно, навіть градом.

Відповідне штормове попередження опублікувала пресслужба Укргідрометцентру на своїй сторінці у Facebook. Незважаючи на те, що у першій половині дня очікується +20 градусів тепла, у другій – різко похолодає.

Так, у Києві та області пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, підуть дощі із грозами, а також в окремих районах – град. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

На Київ насувається шторм. Ілюстрація

На Київ насувається шторм. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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