На Київ насувається шторм: оголошено жовтий рівень небезпеки

Тимур Григоренко Життя столиці 09:12, 22.05.2020 Оновлено: 09:13, 22.05.2020

У п'ятницю, 22 травня, в Києві оголосили штормове попередження – I рівень небезпеки (жовтий).

Про це попереджає пресслужба КМДА з посиланням на прогноз синоптиків Укргідрометцентру.

"У Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в повідомленні.

Штормове попередження в Києві
Укргідрометцентр

Киян закликали дотримуватися запобіжних заходів:

  • всі вікна в будинку щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

  • опинившись на вулиці – триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

  • в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в п'ятницю, 22 травня, в більшості областей буде переважно дощовою і прохолодною.

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