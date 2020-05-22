На Київ насувається шторм: оголошено жовтий рівень небезпеки

У п'ятницю, 22 травня, в Києві оголосили штормове попередження – I рівень небезпеки (жовтий).
Про це попереджає пресслужба КМДА з посиланням на прогноз синоптиків Укргідрометцентру.
"У Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в повідомленні.
Штормове попередження в Києві
Укргідрометцентр
Киян закликали дотримуватися запобіжних заходів:
всі вікна в будинку щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
опинившись на вулиці – триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в п'ятницю, 22 травня, в більшості областей буде переважно дощовою і прохолодною.
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