На Київ насувається шторм: накриють сильні дощі

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 09:53, 7.05.2020 Оновлено: 10:14, 7.05.2020

Київ та область у четвер, 7 травня, продовжить заливати дощами.

Відповідне штормове попередження про I рівень небезпечності (жовтий) з'явилося на сайті Укргідрометцентру.

Так, до обіду 7 травня у Києві, а також області очікується значний дощ. Кількість опадів менш ніж за 12 годин може сягнути 15-49 мм.

На Київ насувається шторм. Ілюстрація
Погода у Києві та області
Скриншот
Погода у Києві та області
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області 4 травня розлютувалася гроза, почалася злива і сильні пориви вітру.

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