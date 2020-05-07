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7 травня • оновлено в 12:48
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/ Життя столиці

На Київ насувається шторм: накриють сильні дощі

2.6т
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Київ та область у четвер, 7 травня, продовжить заливати дощами.

Відповідне штормове попередження про I рівень небезпечності (жовтий) з'явилося на сайті Укргідрометцентру.

Так, до обіду 7 травня у Києві, а також області очікується значний дощ. Кількість опадів менш ніж за 12 годин може сягнути 15-49 мм.

На Київ насувається шторм. Ілюстрація

На Київ насувається шторм. Ілюстрація

Погода у Києві та області

Погода у Києві та області

Скриншот

Погода у Києві та області

Погода у Києві та області

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області 4 травня розлютувалася гроза, почалася злива і сильні пориви вітру.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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