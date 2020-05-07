На Київ насувається шторм: накриють сильні дощі

Київ та область у четвер, 7 травня, продовжить заливати дощами.
Відповідне штормове попередження про I рівень небезпечності (жовтий) з'явилося на сайті Укргідрометцентру.
Так, до обіду 7 травня у Києві, а також області очікується значний дощ. Кількість опадів менш ніж за 12 годин може сягнути 15-49 мм.
На Київ насувається шторм. Ілюстрація
Погода у Києві та області
Скриншот
Погода у Києві та області
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області 4 травня розлютувалася гроза, почалася злива і сильні пориви вітру.
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