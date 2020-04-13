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13 квітня • оновлено в 12:38
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На Київ насувається різке похолодання: з'явився прогноз погоди на тиждень

2.3т
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У Києві з 13 і до 17 квітня буде надзвичайно мінлива погода. Якщо у перший день буде тепло та сухо, то у наступні – різко похолодає і навіть піде дощ зі снігом.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Здебільшого вітер буде у межах 7-12 м/с, рідше – 5-10 м/с.

Так, у понеділок, 13 квітня, у Києві буде сухо і тепло. Вдень температура підніметься до +18...+20 градусів. Але вже у вівторок, 14 квітня, погода дуже зіпсується. Усю добу йтиме дощ зі снігом, очікується лише +4...+6 градусів.

На Київ насувається різке похолодання. Ілюстрація

На Київ насувається різке похолодання. Ілюстрація

У середу, 15 квітня, вночі буде сухо, але ще більше похолодає – до -1...-3. Вдень же знову передбачається невеликий дощ зі снігом, температура трохи підніметься – очікується +8...+10 градусів.

У четвер, 16 квітня, дощ зі снігом йтиме тільки вночі, а вдень буде сухо. У першій половині доби передбачається +1...+3 градуси, у другій – до +10...+12.

Погода почне ставати кращою тільки у п'ятницю, 17 квітня. Усю добу буде сухо. Вночі очікується +3...+5 градусів, а вдень – близько +14...+16.

Погода у Києві

Погода у Києві

Укргідрометцентр/скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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