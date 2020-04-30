На Київ насувається негода: синоптики дали штормове попередження

У Києві у четвер вдень, 30 квітня, різко погіршиться погода.

Штормове попередження опублікувала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, за прогнозом, 30 квітня у столиці України розпочнуться грози, а також очікуються потужні пориви вітру 15-24 м/с.

На Київ насувається негода. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ та область 16 квітня накрило густою пилюкою, зірвався потужний буревій. У мережі з'явилися моторошні фото і відео.

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