Головна Новини
30 квітня • оновлено в 12:16
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

На Київ насувається негода: синоптики дали штормове попередження

2.2т
Читати матеріал російською

У Києві у четвер вдень, 30 квітня, різко погіршиться погода.

Штормове попередження опублікувала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, за прогнозом, 30 квітня у столиці України розпочнуться грози, а також очікуються потужні пориви вітру 15-24 м/с.

На Київ насувається негода. Ілюстрація

На Київ насувається негода. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ та область 16 квітня накрило густою пилюкою, зірвався потужний буревій. У мережі з'явилися моторошні фото і відео.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги