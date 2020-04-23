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23 квітня • оновлено в 18:11
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/ Життя столиці

На Кабмін подали до суду через закриття метро

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Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко подав до суду позов через рішення Кабінету міністрів України, яке стосується закриття метро в Україні, а зокрема і у Києві, через поширення коронавірусу COVID-19.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. На його думку, такий крок був "незаконним та навіть злочинним щодо українців".

"Подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва на рішення Кабінету міністрів України про закриття метро", – йдеться у дописі нардепа.

На Кабмін подали до суду через закриття метро. Ілюстрація

На Кабмін подали до суду через закриття метро. Ілюстрація

Він підкреслив, що чимало людей, які забезпечують життєдіяльність міст, зокрема і медичний персонал, вже понад місяць не можуть дістатися на роботу.

"Уряд безвідповідально підійшов до цього рішення відрізати їх від транспорту, не прорахував усі можливі наслідки, а просто наосліп зробив впевнений крок до знищення економіки міста та створення страшних незручностей для мільйонів жителів", – написав Гончаренко.

На Кабмін подали до суду через закриття метро. Документ

На Кабмін подали до суду через закриття метро. Документ

Facebook/Олексій Гончаренко

На Кабмін подали до суду через закриття метро. Документ

На Кабмін подали до суду через закриття метро. Документ

Facebook/Олексій Гончаренко

На Кабмін подали до суду через закриття метро. Документ

На Кабмін подали до суду через закриття метро. Документ

Facebook/Олексій Гончаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, метро Києва, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, зупинило роботу з 23:00 17 березня. Заборона також почала діяти у Харкові і Дніпрі.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Это тот, которому ипало в Крыму пустили на лекала? )))
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
А говорят что клоуны это "слуги народа")))))))))
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
От "красавец"ну давайте откройте метро пусть весь Киев заразиться будет весело))))))
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Кияни Життя столиці

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