На дорогах Києва помітили колону бронетехніки. Фото

Борис Бондар Життя столиці 18:32, 11.09.2020 Оновлено: 18:54, 11.09.2020

У п'ятницю, 11 вересня, на вулицях Києва помітили колону української бронетехніки.

Відповідні фото зробив кореспондент "Апострофа". Колону бронетехніки помітили на Теремках.

Транспортні засоби рухалися в напрямку в'їзду до міста.

У складі колони – військові бронетранспортери і вантажівки з фургонами.

Коли були зроблені фотографії, колона стояла в пробці біля станції метро "Теремки".

Колону бронетехніки помітили на Теремках.
Апостроф
У складі колони – військові бронетранспортери і вантажівки з фургонами.
Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом, на трасі М-07, більш відомій як "Варшавка", зняли незвичайну автомобільну колону. А саме, в кадри потрапили кілька автомобілів армії США періоду Другої світової війни.

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