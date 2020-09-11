На дорогах Києва помітили колону бронетехніки. Фото
У п'ятницю, 11 вересня, на вулицях Києва помітили колону української бронетехніки.
Відповідні фото зробив кореспондент "Апострофа". Колону бронетехніки помітили на Теремках.
Транспортні засоби рухалися в напрямку в'їзду до міста.
У складі колони – військові бронетранспортери і вантажівки з фургонами.
Коли були зроблені фотографії, колона стояла в пробці біля станції метро "Теремки".
Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом, на трасі М-07, більш відомій як "Варшавка", зняли незвичайну автомобільну колону. А саме, в кадри потрапили кілька автомобілів армії США періоду Другої світової війни.