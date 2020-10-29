На COVID-19 у Києві захворіли вже понад 36 тисяч осіб

За минулу добу, 28 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 577 осіб. У Київській області зафіксували 315 нових заражених.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Усього в столиці інфіковано вже 36 027 осіб, в області – 15 780 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 726 осіб (+5 за добу), вилікувалися 12 405 пацієнтів (+259). Продовжують боротися з вірусом 22 896 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 29 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 370 417 випадків коронавірусної інфекції. З них 7342 – виявлено за минулу добу.