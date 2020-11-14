На COVID-19 в Києві захворіла понад тисяча осіб за добу

За минулу добу, 13 листопада, коронавірусом в Києві заразилися 1 053 людини.

У Київській області зафіксували 698 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 49 699 осіб, в області – 23 801 хворий.

Померли від COVID-19 в Києві всього 950 осіб (+12 за добу), вилікувалися 18 702 пацієнти (+369). Продовжують боротися з вірусом 30 047 інфікованих.

Щоденний приріст хворих в Києві. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 14 листопада, в Україні офіційно підтверджено 525 176 випадків коронавірусної інфекції. З них 12 524 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.