На COVID-19 в Києві захворіла 931 особа за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 08:33, 12.11.2020 Оновлено: 08:33, 12.11.2020

За минулу добу, 11 листопада, коронавірусом в Києві заразилася 931 особа.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього в столиці інфіковані вже 47 563 особи.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів прийняв рішення ввести в Україні карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада. Нові обмеження будуть діяти два дні на тиждень з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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