У працівника Чорнобильської атомної електростанції (Київська область) запідозрили COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" на своїй сторінці у Facebook. Вказаного співробітника направили на самоізоляцію.

"10 червня серед працівників ЧАЕС за результатом експрестесту виявлено особу з підозрою на коронавірусну інфекцію. Для зняття підозри або підтвердження діагнозу COVID-19 взято уточнювальний аналіз, який направлено до лабораторії міста Чернігів", – йдеться в дописі.

На Чорнобильській АЕС запідозрили COVID-19. Ілюстрація

Зазначається, що орієнтовна дата отримання результатів – після 15 червня. Також було виявлено сімох контактних осіб – працівників трьох підрозділів ЧАЕС, яким також порекомендували самоізолюватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 12 червня зафіксували 1931 підтверджений випадок COVID-19.

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