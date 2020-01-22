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22 січня • оновлено в 10:25
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На честь героїв Небесної Сотні: у Києві відбудеться Хода пам'яті

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22 січня у Києві пройде Хода пам'яті на честь перших загиблих учасників Революції Гідності.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці заходу. Марш на честь Сергія Нігояна, Юрія Вербицького, Романа Сеника, Олександра Бадери та Михайла Жизневського, що загинули від рук спецпризначенців та міліціонерів під час масових протестів у Києві 21-22 січня 2014 року, розпочнеться біля Лядських воріт о 13:00.

Хода пам'яті

Хода пам'яті

Хода пройде за маршрутом: Лядські ворота – вулиця Хрещатик – Європейська площа – вулиця Михайла Грушевського – стадіон “Динамо” імені Валерія Лобановського. Організаторами виступають Національний музей Революції Гідності, громадська організація "Родини "Небесної Сотні" та ГО "Самооборона Майдану - 3 сотня".

"Хода пам’яті відбуватиметься вшосте. Цю акцію започаткувала Третя сотня, до якої належав Сергій Нігоян – перша жертва під час подій Майдану. Блокпост 3-ї барикади, на якому чергував Сергій Нігоян, було розміщено саме біля Лядських воріт", – уточнюється в повідомленні.

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У межах ходи на вулиці Михайла Грушевського, біля пам’ятного знака на честь Героїв Небесної Сотні пройде панахида за першими полеглими, а також запалення лампадок і покладання квітів до меморіальних дощок майданівців Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника й Олександра Бадери, що знаходяться поблизу стадіону “Динамо”. Після цього колона рушить до Храму архістратига Михаїла, де відбудеться богослужіння за загиблими.

Михайло Жизневський

Михайло Жизневський

nebesnasotnya.com

РоманСеник

РоманСеник

nebesnasotnya.com

Сергій Нігоян

Сергій Нігоян

nebesnasotnya.com

Олександр Бадера

Олександр Бадера

nebesnasotnya.com

Юрій Вербицький

Юрій Вербицький

nebesnasotnya.com

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Автор
Ігор Нікітін
Теми
Небесна Сотня Євромайдан День Соборності України
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
6 лет мучили людей в тюрьме и не смогли доказать их вину, даже ваши лживые суды не смогли вынести приговор, как вы смеете называть Беркутовцев убийцами, тварюги вы позорные!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Почему вы пишете, что скотня погибла от рук Беркутовцев, свиньи? Где приговор суда???????
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
небесна сотня - это позор украинский постмайданной власти... правду утаить невозможно, время все расставит по своим местам...
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