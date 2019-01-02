На честь Бандери: в Києві на факельному марші засвітився український міністр

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян брав участь у факельному марші з нагоди 110-ї річниці від дня народження українського націоналіста, голови ОУН(б) Степана Бандери.
Фотографії із заходу, який традиційно проходив у Києві 1 січня, міністр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
"З Днем народження, Провіднику!" — підписав світлини Омелян.
Смолоскипна хода
Facebook Володимир Омелян
Смолоскипна хода
Facebook Володимир Омелян
Марш на честь Степана Бандери проходить в Україні щороку, однак у 2019-му частина учасників відмовилася від факельної ходи. Замість цього вони запалили бенгальські вогні.
Володимир Омелян
Як писав OBOZREVATEL, святковий марш був організований партією "Національний корпус" та громадською організацією "Національні дружини". Активісти в камуфляжі і шапках Дідів Морозів спілкувалися винятково українською мовою. На чолі колони їхали авто з музикою, а у перших рядах ішли "сніговики".
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