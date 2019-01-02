На честь Бандери: в Києві на факельному марші засвітився український міністр

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян брав участь у факельному марші з нагоди 110-ї річниці від дня народження українського націоналіста, голови ОУН(б) Степана Бандери.

Фотографії із заходу, який традиційно проходив у Києві 1 січня, міністр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"З Днем народження, Провіднику!" — підписав світлини Омелян.

Смолоскипна хода Facebook Володимир Омелян

Смолоскипна хода Facebook Володимир Омелян

Марш на честь Степана Бандери проходить в Україні щороку, однак у 2019-му частина учасників відмовилася від факельної ходи. Замість цього вони запалили бенгальські вогні.

Володимир Омелян Facebook

Як писав OBOZREVATEL, святковий марш був організований партією "Національний корпус" та громадською організацією "Національні дружини". Активісти в камуфляжі і шапках Дідів Морозів спілкувалися винятково українською мовою. На чолі колони їхали авто з музикою, а у перших рядах ішли "сніговики".