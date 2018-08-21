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Може затопити: в Києві попередили про новий ураган

2.4тЧитати новину російською

У Києві у вівторок, 21 серпня, очікуються сильна гроза і дощі, які можуть спричинити підтоплення. Таке погіршення погодних умов може тривати до кінця доби.

Про те, як у разі негоди уникнути небезпеки, розповіли в прес-службі управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА. Так, під час грози не радять ховатися під високими деревами, купатися і ходити в мокрому одязі або перебувати в місцях найбільшого скупчення людей.

Якщо грім і блискавка застали вас на природі, швидше відійдіть від водойм, дерев, вишок або стовпів. Також на цей час варто зняти з себе металеві предмети і покласти їх окремо. У разі необхідності перечекати грозу — краще робити це в приміщенні.

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Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 16 серпня Київ затопило через зливу. Вулиці в центрі міста настільки залило водою, що по ним плавали машини, а пішоходи ходили по коліно у воді.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
погода
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