''Може врізати до -11!'' Синоптик уточнила погоду в Києві на Різдво

У Києві на Різдво, 7 січня, очікується різке похолодання – температурні показники сягнуть 11 градусів морозу.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, зниження температури почнеться ще з 3 січня, однак воно буде несуттєвим.

"Далі похолодання посилиться і в Святвечір та на Різдво може врізати до -8...-11 градусів!" – попередила Діденко.

Також метеорологи повідомили про виникнення ожеледиці на дорогах Києва. Всіх водіїв закликали дотримуватися швидкісного режиму і уникати ризикованих маневрів на шляхах.

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Як писав OBOZREVATEL, з січня погіршення погоди почалося по всій країні. Місцями вітер сягатиме 20 метрів на секунду, а снігопади перетворяться в хуртовини.

5-6 січня в Україні часом сніг (6 січня в Криму мокрий сніг з дощем); вночі 5 січня в більшості центральних і південних областей без опадів.

Температура вночі 5-11° С морозу, в Карпатах, північних, центральних, 6 січня і в східних областях 8-14° С морозу, вдень 3-9° С морозу; на крайньому півдні країни вночі 1-6 °С морозу, вдень від 3° С морозу до 2° С тепла.