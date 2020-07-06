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МОЗ дозволило Києву послабити карантин

Яра Дорош
Життя столиці
1,3 т.
МОЗ дозволило Києву послабити карантин. Ілюстрація

МОЗ дозволило Києву послабити карантин. Ілюстрація.

Міністерство охорони здоров'я України дозволило Києву послабити карантин.

Станом 6 липня столиця відповідала показникам для послаблення протиепідемічних заходів. Про це повідомила пресслужба МОЗ на своєму сайті.

У місті цього дня критерії – завантаженість ліжок, охоплення тестуванням, відсоток виявлення та динаміка – перебували у межах норми. Зазначається, що вказані показники відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я загалом протидіяти поширенню COVID-19. Також вони дають змогу контролювати епідситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Водночас міністерство станом на 6 липня не дозволяло послаблювати карантин у вісьмох регіонах України: Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.

Таблиця МОЗ

Таблиця МОЗ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 6 липня в Україні офіційно підтверджено 49 043 випадки коронавірусної інфекції. З них 543 виявлено за минулу добу, що на 280 менше, ніж за день до цього.

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