МОЗ дозволило Києву послабити карантин

Міністерство охорони здоров'я України дозволило Києву послабити карантин.

Станом 6 липня столиця відповідала показникам для послаблення протиепідемічних заходів. Про це повідомила пресслужба МОЗ на своєму сайті.

У місті цього дня критерії – завантаженість ліжок, охоплення тестуванням, відсоток виявлення та динаміка – перебували у межах норми. Зазначається, що вказані показники відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я загалом протидіяти поширенню COVID-19. Також вони дають змогу контролювати епідситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Водночас міністерство станом на 6 липня не дозволяло послаблювати карантин у вісьмох регіонах України: Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.

Таблиця МОЗ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 6 липня в Україні офіційно підтверджено 49 043 випадки коронавірусної інфекції. З них 543 виявлено за минулу добу, що на 280 менше, ніж за день до цього.