"Мордор" лідирує: у Києві почали масово відкривати "квартирні" дитячі садки

У Києві мешканці мікрорайону "Мордор" на Позняках почали масово записувати дітей в "квартирні" садки.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Справа в тому, що саме на Позняках, де найвища щільність населення в столиці та багато нових ЖК, виникають серйозні проблеми з реєстрацією малюків у садочки – таких закладів просто занадто мало.

Через це батьки йдуть на багато хитрощів. Деякі навіть записуються у чергу ще до народження дитини. Інші ж, зокрема жителі "Позняків-4а" або "Мордору", ведуть дітей у "квартирні" садки.

У Києві почали масово відкривати "квартирні" дитячі садки. Ілюстрація

Так, за словами, однією з мам – Олени Громової, таких закладів на території району з'явилося вже дуже багато – в кожній 25-поверхівці по одному, а то й два садки.

"Як правило, беруть в оренду квартиру, все дуже добре оформляють. В нових ЖК є закрита територія для прогулянок, за дітьми добре стежать. Плата за такий садочок – щонайменше 8 тис. грн на місяць. Вони (Садки. – Ред.) зазвичай нічого не оплачують, окрім комуналки. І працюють без ліцензії", – розповіла жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, в яких районах Києва найменше проблем з дитсадками.

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