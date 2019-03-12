MONATIK, імерсивний театр, квест-кімнати: сіті-гайдер розповіла, куди сходити в Києві

В Україні, зокрема в Києві, побільшало розваг, тому для відпочинку уже не потрібно шукати й думати, куди піти. Вибрати є із чого, адже на одну дату можуть бути заплановані різні заходи.

Про це в ефірі ObozTV розповіла радіоведуча, сіті-гайдер Марієтта Вейс. Вона також порадила: щоб бути в курсі всіх подій, можна долучитися до різних каналів у Telegram чи спільнот в інших соцмережах.

"В Україні, зокрема в Києві, стало настільки багато розваг, що вже не потрібно шукати той мейнстрім, куди піти – от є якийсь концерт і всі хочуть туди потрапити. Такого вже нема. Сьогодні на одну дату можуть бути заплановані три заходи в один момент. Наприклад, у нас є Telegram-канал "Час розваг", де ми двічі за день публікуємо новинки, афіші, куди можна сходити в Києві", – сказала вона.

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Із відомих концертів, які відбудуться влітку, Марієтта відмітила виступ MONATIK'a. Вона додала, що це його перший стадіонний концерт.

"Кажуть, що концерт Монатіка, можливо, поб’є за кількістю відвідувачів Imagine Dragons, які виступали в минулому році", – сказала сіті-гайдер.

У липні в Києві відбудеться фестиваль Atlas Weekend та UPark, розповіла Вейс. А ось любителів класики чекає концерт італійського співака Ероса Рамазотті.

"Atlas Weekend вже втретє збиратиметься. Там уже виступили 250 артистів. Фанати серйознішого жанру можуть відвідати концерт Ероса Рамазотті. Він виступатиме у жовтні", – додала вона.

Вейс також підказала, що українці можуть сходити в імерсивний театр – це вистава, в яку залучають кожного глядача. Їм видають навушники, за допомогою яких вони можуть слухати акторів, сказала Марієтта.

"Я відвідала нещодавно такий захід. Вистава була у бібліотеці – ніхто б навіть не подумав, що театр там може бути. Ти ходиш у навушниках і слухаєш акторів, але вони нічого тобі не говорять, просто грають це все", – додала вона.

Ті, кому подобаються інтелектуальні ігри, де потрібно виконати низку завдань у замкнутому просторі, можуть відвідати квест-кімнати, порадила радіоведуча.

"У столиці їх більше 200, в Одесі – така ж кількість. Туди можна ходити із дітьми – їм цікаво, вони розвиваються", – сказала вона.

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