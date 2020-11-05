Міст Патона в Києві відкрито 67 років тому: раритетні фото

Міст Патона в Києві було офіційно відкрито рівно 67 років тому, 5 листопада 1953 року.

Академік Євген Патон, іменем якого названо міст, безпосередньо брав участь у проектуванні і будівництві споруди. У річницю відкриття мосту OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як він виглядав десятки років тому.

Міст Патона було відкрито в 1953 році ЦДКФФА України ім. Г.С. пшеничного

Будівництво мосту Патона почалося 1940 року, а рух по ньому відкрили 5 листопада 1953 року. На той момент це був найбільший в Європі суцільнозварний міст (довжина – 1543 м), у якого вперше всі шви, включаючи і монтажні, було виконано за допомогою автоматичного зварювання.

Це була революційна пропозиція академіка – відмовитися від клепаних з'єднань та перейти до зварювання, що давало великі переваги у вазі, міцності та надійності.

Для більшої безпеки руху на мосту Патона 1968 року вперше в СРСР було влаштовано напівжорстку декоративно-художню огорожу.

З 1 листопада 1954 року і до 9 червня 2004 року по мосту проходила трамвайна лінія. Під час реконструкції мосту Патона 2004 року трамвайні колії було демонтовано, а замість них прокладено тролейбусну лінію.

Міст Патона, 1970 рік. Трамвайні колії згодом було демонтовано ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного

Міст Патона, 11 травня 1953 року ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного

Міст Патона, 1975 рiк ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного

Міст Патона, Київ, 1980-ті роки ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного

Міст Патона. Архівне фото ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного

Будівництво моста Патона почалося в 1940 році ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило чорно-біле архівне фото моста Патона в Києві в 1950-х роках. Також раніше в мережі спливли фото поїздки першого космонавта Юрія Гагаріна до Києва в 1966 році.