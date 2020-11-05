Міст Патона в Києві відкрито 67 років тому: раритетні фото

Міст Патона в Києві було офіційно відкрито рівно 67 років тому, 5 листопада 1953 року.

Академік Євген Патон, іменем якого названо міст, безпосередньо брав участь у проектуванні і будівництві споруди. У річницю відкриття мосту OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як він виглядав десятки років тому.

Будівництво мосту Патона почалося 1940 року, а рух по ньому відкрили 5 листопада 1953 року. На той момент це був найбільший в Європі суцільнозварний міст (довжина – 1543 м), у якого вперше всі шви, включаючи і монтажні, було виконано за допомогою автоматичного зварювання.

Це була революційна пропозиція академіка – відмовитися від клепаних з'єднань та перейти до зварювання, що давало великі переваги у вазі, міцності та надійності.

Для більшої безпеки руху на мосту Патона 1968 року вперше в СРСР було влаштовано напівжорстку декоративно-художню огорожу.

З 1 листопада 1954 року і до 9 червня 2004 року по мосту проходила трамвайна лінія. Під час реконструкції мосту Патона 2004 року трамвайні колії було демонтовано, а замість них прокладено тролейбусну лінію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило чорно-біле архівне фото моста Патона в Києві в 1950-х роках. Також раніше в мережі спливли фото поїздки першого космонавта Юрія Гагаріна до Києва в 1966 році.