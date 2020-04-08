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9 квітня • оновлено в 06:33
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Мінування Олександрівської клінічної лікарні в Києві: з'явилися фото евакуації пацієнтів

12.4т
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У мережі з'явилися фото евакуації пацієнтів Олександрівської клінічної лікарні в Києві, що приймає інфікованих коронавірусом українців, про мінування якої повідомив невідомий.

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Як заявив у Facebook тележурналіст Олексій Фалін, евакуюють хворих із 4-го корпусу, де розташоване відділення кардіології.

Олександрівську клінічну лікарню "замінували"

Олександрівську клінічну лікарню "замінували"

Колаж

Евакуація пацієнтів

Евакуація пацієнтів

facebook.com/alex.falin.3

Евакуація пацієнтів

Евакуація пацієнтів

facebook.com/alex.falin.3

Поліція столиці поінформувала, що на місці працюють кінологи і вибухотехніки, інформація про замінування перевіряється.

Копи уточнили, що анонім повідомив про вибухівку о 21:40 8 квітня. Вона нібито закладена саме у відділенні кардіології.

"Адміністрація лікарні прийняла рішення про переведення хворих на час перевірки в інший корпус", – сказано у повідомленні.

Евакуація пацієнтів

Евакуація пацієнтів

facebook.com/alex.falin.3

Евакуація пацієнтів

Евакуація пацієнтів

facebook.com/alex.falin.3

Як писав OBOZREVATEL, за інформацією журналістів заявник повідомив, що заклав 5 кілограмів тротилу в Олександрівській клінічній лікарні, і о 03:00 ночі нібито станеться вибух.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
мінування фотографии евакуація карантин Національна поліція України
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