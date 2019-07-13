Михайло Терентьєв: на Солом’янці відкрилась безкоштовна громадська пральня

На вулиці Народного ополчення, 8 відкрив свої двері безкоштовний пункт побуту. Тут всі жителі Солом’янського району можуть скористатись послугами безкоштовної пральні, попрасувати речі і білизну, а також скористатись послугами дрібного ремонту речей.

Також в окремому кабінеті всі жителі району можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію від професійного юриста. Тут можна вирішити проблемні питання стосовно субсидій, пенсій та інші правові питання.

На відкриття пункту завітав депутат Київради Михайло Терентьєв. Він перевірив готовність пункту побуту до обслуговування великої кількості бажаючих. Кожен, хто скористається послугами пральні, отримає від депутата еко-сумку.

Михайло Терентьєв розповів, що цей новий соціальний проект має на меті допомагати малозабезпеченим сім’ям, пенсіонерам та кожному, хто потребує допомоги.

Всім бажаючим скористатись послугами громадської пральні видадуть спеціальну картку, за якою ви користуватиметесь громадською пральнею завжди швидко і безкоштовно.

Пункт побуту працюватиме кожного дня з 10 до 18 години за адресою вул. Народного ополчення, 8.

Зa додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: 044-227-28-95

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