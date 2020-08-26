Михайлівську площу у Києві порівняли на сучасному та архівному фото

У мережі порівняли архівне та сучасне фото Михайлівської площі у Києві.

Старий знімок датований 1890-ми роками. Кадри опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"1890-ті роки і наші дні. Які зміни ви помітили?" – запитав автор посту.

Так, на обох фото видно площу, пам'ятник княгині Ользі, святому апостолу Андрію Первозваному та просвітителям Кирилу і Мефодію, Софійський собор та столичні будинки. Водночас на сучасному кадрі зелені стало менше, зате з'явилось багато автомобілей.

Михайлівська площа у Києві у різні періоди Facebook/Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно коментувати пост, порівнюючи знімки.

"Київ та і вся Україна стають схожими на Марс. Все менше зелені, все більше каміння...", "Зміни точно не в кращу сторону. Сподіваюсь, що доживу до часу, коли площа між двома дзвіницями знову стане трамвайно-пішохідною...", "Безліч машин і відсутність дерев", "Люди злізли з дерев і пересіли в автівки. Дерева стали непотрібними", – написали вони.

У мережі порівняли архівне та сучасне фото Михайлівської площі у Києві Скріншот

Користувачі прокоментували старе і сучасне фото зі столиці Скріншот

Коментарі користувачів щодо фото Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали раритетні фото та листівки із місцевістю з пагорбами під назвою "Кукушкіна дача" у Києві. Також було опубліковано легенду загадкового місця.