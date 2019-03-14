''Ми замерзаємо!'' Під Києвом багатодітній родині з немовлям відключили газ і світло. Відео

У селі Горенка Києво-Святошинського району Київщини багатодітній родині з 2-місячною дитиною в приватному будинку відключили газ. Люди бояться, що замерзнуть.

Подробиці OBOZREVATEL розповіла Світлана – мати чотирьох дітей. За її словами, у четвер вдень, 14 березня, до них приїхали представники газової служби. Вони зняли показання лічильника, після чого перекрили газ.

"Вже зараз приміщення починають холонути. Протопити їх електроприладами нереально, оскільки температура вночі нижче нуля. Також немає гарячої води і не має змоги помити немовля", – розповіла жінка.

Багатодітна сім'я живе в Горенці Google. Maps

Світлана з родиною – переселенці. Житло орендують майже п'ять років і ніколи проблем з оплатою у них не було. Однак у газівників звідкись "намалювався" борг у 30 000 грн.

"Тобто можна ось так відключити газ і поставити сім'ю з маленькими дітьми на межу виживання. І це законно. І за це нікому нічого не буде", – обурюється жінка.

Як розповів OBOZREVATEL директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич, відключити газ без попередження ніхто не може.

"Спочатку попереджають, потім відключають – це однозначно. Питання – кого попередили. Якщо в будинку живуть орендарі, їх могли і не попередити, адже вони не є власниками. Всі ці моменти потрібно прописати в договорі про оренду житла", – зазначив експерт.

P.S.: Через дві години після відключення газу в будинку, де живе Світлана з родиною, вимкнули електроенергію. Причини – не зрозумілі. Але сім'я в результаті опинилася фактично на межі виживання. Зараз люди подумують над тим, щоб якийсь час пожити у друзів.

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