Ми поставили крапку в скандальному будівництві на вулиці Гончара, – Кличко

Київ поставив крапку у конфлікті зі скандальним будівництвом на вулиці Гончара 17-23, яке було зупинено міською радою у 2016 році.

Про це у своєму Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко, зазначивши, що висота будівлі не перевищуватиме допустимої норми.

"Новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов’язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вищою за 27 метрів. І закріплено це в спільному меморандумі, який підписала міська влада, представники компанії-забудовника, громадські активісти організації "Андріївсько-Пейзажна ініціатива" та керівництво Національного заповідника "Софія Київська"", – зазначив Кличко.

За його словами, оновлений проєкт буде готовий найближчим часом, після чого на будівництві почнуться роботи.

"Я наголошую: від самого початку позиція столичної влади була однозначною – багатоповерхового будівництва в охоронній зоні ЮНЕСКО – буферній зоні Софії Київської – не повинно бути! Наше ключове завдання - зберегти історичне обличчя Києва", – наголосив мер столиці.

Київ вирішив питання зі скандальним будівництвом на вулиці Гончара. Facebook Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві триває будівництво метро на "Виноградар". Кличко показав процес встановлення обладнання.

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