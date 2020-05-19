Метро у Києві запрацює без жетонів: що важливо знати

Після відновлення роботи метро у Києві у межах послаблення карантину пасажири користуватимуться лише електронним квитком.

Водночас вони зможуть використати придбані раніше зелені жетони протягом місяця від дати відкриття метрополітену. Про це повідомила пресслужба КМДА на своєму сайті.

Так, сплачувати за проїзд на турнікетах у метро Києва можна буде:

KyivSmardCard;

Карткою метро (до 31 березня 2021 року);

Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;

Мобільним додатком KyivSmardСard;

Разовим квитком із QR-кодом (паперовим чи електронним).

Метро у Києві запрацює без жетонів. Ілюстрація

"Протягом місяця від дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору", – йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що особи пільгових категорій міста для проходу у метро мають використовувати "Картку киянина". Загальнодержавні ж пільгові категорії повинні пред'являти оригінал відповідного посвідчення.

"Для уникнення черг, закликаємо заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду та перевіряти їхню наявність перед виходом з дому, особливо у дітей. Квиток для разового проїзду можна згенерувати завчасно у відповідному додатку", – наголосили представники КМДА.

Зазначається також, що до відновлення роботи метро е-квиток можна купити у Т-кiосках, яких у Києві понад 300.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що, починаючи з 22 травня, Кабмін України може дозволити роботу громадського транспорту, а з 25 травня – роботу дитсадків і метро.

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