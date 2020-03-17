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17 березня • оновлено в 09:14
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Метро у Києві закрили: коли перестає працювати

7.5т
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Метро Києва згідно з рішенням Кабінету міністрів України зупинило роботу з 17 березня, а наземний транспорт змінив правила у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

Заборона також почала формально діяти у Харкові і Дніпрі. Текст документа з'явився на Урядовому порталі.

"З 17 березня перевезення пасажирів метрополітеном у Києві, Харкові та Дніпрі заборонено відповідно до рішення Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020 року", – йдеться у повідомленні.

Метро у Києві закрили: коли перестає працювати

Скріншот

Кабмін зупинив роботу метрополітену з 17 березня і дозволив пересування в наземному транспорті в кількості не більше 10 осіб одночасно:

  • у маршрутках,

  • тролейбусах,

  • автобусах,

  • трамваї (в одному вагоні не більше 10-ти).

Київський фунікулер працює за графіком. Міська електричка з 17 березня теж змінила графік роботи. Відтепер курсуватимуть лише два маршрути, і тільки вранці і ввечері.

Метро у Києві закрили: коли перестає працювати

ГолосUA

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня президент України Володимир Зеленський оголосив про намір закрити метрополітен із 12:00 18 березня, але було вирішено не зволікати. У Харкові закрити метро відмовилися.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
"перемещение в наземном транспорте в количестве не более 10 человек одновременно" - почему 10? а если они подерутся?
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фил филька
фил филька
Klizmahohlenko Gerald, а они таки подерутся. а уж на остановках что начнется)))
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