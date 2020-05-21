Метро в Києві з 25 травня запустять за новими правилами: що зміниться

Водночас про обмеження за кількістю пасажирів у вагонах метро даних поки немає.

Ще одне правило – обов'язкова дезінфекція всіх приміщень і рухомого складу.

Також перед входами на станції пасажирам проводитиметься вибіркове вимірювання температури.

Люди обов'язково повинні носити захисні маски і навіть рукавички.

Головною умовою під час запуску роботи метро в Києві буде дотримання пасажирами безпечної дистанції.

Метро в Києві знову почне здійснювати пасажирські перевезення вже з 25 травня, як було ухвалено Кабміном в рамках другого етапу пом'якшення карантину в Україні.

І хоча на сайті уряду досі не опублікований відповідний документ, у Київському метрополітені заявляють, що до запуску роботи підземки готові. Про це повідомляє "Сегодня".

"Ми чекаємо, коли з'явиться офіційний документ щодо відновлення роботи метрополітену в столиці. Але готові відкритися і працювати в звичайному режимі", – говорить радниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

Водночас із 25 травня в метро будуть діяти нові правила:

пасажири мають суворо тримати дистанцію 1,5 метра, носити захисні маски і рукавички, дотримуватися всіх запобіжних заходів;

на станціях, перонах і біля кас співробітники метрополітену вже нанесли спеціальну розмітку, щоб люди трималися одне від одного на безпечній відстані;

пасажирів будуть максимально інформувати про заходи безпеки в підземці усіма наявними каналами, зокрема й аудіозаписами.

Макогон зазначила, що адміністрація метрополітену сподівається також на потужну підтримку поліції в питанні дотримання пасажирами маскового режиму.

Зі свого боку, в Держпродспоживслужбі Києва зазначають, що головною умовою під час запуску роботи метро в столиці буде саме дотримання пасажирами безпечної фізичного дистанції. Ще одне правило – обов'язкова дезінфекція всіх приміщень і рухомого складу. Хоча в метрополітені стверджують, що проводять щоденну дезінфекцію вагонів спеціальним засобом, обробляють двічі на день і пасажирські зони.

Також із запуском роботи метро перед входами на станції проводитиметься вибіркове вимірювання температури пасажирам. Знову-таки підкреслюється, що всі вони повинні носити захисні маски і навіть рукавички.

Водночас точаться суперечки про необхідність обмеження і за кількістю пасажирів у вагонах метро, як і в салонах наземного міського транспорту: трамваях, тролейбусах і автобусах.

"Пропонується, що в вагонах метро і в наземному транспорті не повинно бути стоячих пасажирів. Наприклад, вагон метро розрахований на 40-54 сидячих місця. Зараз фахівці дискутують із цього питання, і чи буде введена така норма для підземки – остаточно не відомо", – розповіли в столичній Держпродспоживслужбі.

Додамо, що за дотриманням правил на транспорті стежитимуть співробітники метрополітену, "Київпастрансу" і вибірково Держпродспоживслужба Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше мер Києва Віталій Кличко пояснив, які правила будуть діяти під час пандемії COVID-19 в наземному громадському транспорті столиці, роботу якого планують відновити вже після 22 травня.

Стало відомо, що після відновлення роботи метро в Києві в рамках ослаблення карантину пасажири будуть користуватися тільки електронним квитком. У той же час вони зможуть використовувати набуті раніше зелені жетони на протязі місяця з дати відкриття метрополітену.

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