Метро в Києві на один день змінить графік роботи

Київський метрополітен у ніч з 13 на 14 жовтня працюватиме на годину довше.

Зміни в роботі пов'язані з проведенням футбольного матчу на стадіоні НСК "Олімпійський", повідомили в пресслужбі комунального підприємства.

"13 жовтня в зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії, можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", – йдеться в повідомленні.

Крім того, можливе закриття входу для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком матчу і станцій "Олімпійська", "Палац спорту", і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

Зміни в роботі київського метро. Пресслужба метрополітену

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вболівальники, які потраплять на матч, повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, носити маску, прикриваючи ніс і рот протягом усього перебування на арені, кашляти і чхати тільки в серветку або згин ліктя. Також наголошується, що фанати, температура у яких буде перевищувати 37,2, не зможуть потрапити на стадіон.