Метро в Києві на один день змінить графік роботи

Карина Бондаренко Життя столиці 11:36, 13.10.2020 Оновлено: 11:47, 13.10.2020

Київський метрополітен у ніч з 13 на 14 жовтня працюватиме на годину довше.

Зміни в роботі пов'язані з проведенням футбольного матчу на стадіоні НСК "Олімпійський", повідомили в пресслужбі комунального підприємства.

"13 жовтня в зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії, можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", – йдеться в повідомленні.

Крім того, можливе закриття входу для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком матчу і станцій "Олімпійська", "Палац спорту", і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

Зміни в роботі київського метро.
Пресслужба метрополітену

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вболівальники, які потраплять на матч, повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, носити маску, прикриваючи ніс і рот протягом усього перебування на арені, кашляти і чхати тільки в серветку або згин ліктя. Також наголошується, що фанати, температура у яких буде перевищувати 37,2, не зможуть потрапити на стадіон.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Дуда після зустрічі із Зеленським поставив ультиматум Росії

Зеленський звільнив переселенців від сплати кількох податків

Зеленський оголосив всенародне опитування 25 жовтня

Бій Ломаченко – Лопес не покажуть на українському ТБ

У Великобританії Зеленський таємно зустрівся з главою розвідки Мі-6 – ЗМІ