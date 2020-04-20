Метро в Києві можна було не закривати на карантин: вірусологиня назвала умову

В рамках запровадження карантину в Україні через коронавірус, метро в Києві можна було залишити відкритим, але не пускати людей на станції без масок.

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Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявила вірусологиня Алла Мироненко. За її словами, у країні вже час послаблювати обмеження, адже життя має відновлюватися.

"Метрополітен можна було взагалі, мабуть, не закривати, але не пускати в метро людей із відкритим обличчям, без маски..." – вважає вона.

Метро в Києві можна було не закривати – вірусологиня Мироненко

Фахівчиня підкреслює, що в нинішній ситуації із захворюваністю на коронавірус у країні, вже можна запустити транспорт, але за умови, що всі дотримуватимуться маскового режиму, будуть обробляти руки антисептиками або одягати рукавички.

"Треба, щоб люди стежили за руками, бо з руки навіть більша ймовірність заразитися, ніж через відкрите обличчя. Це, звичайно, якщо в транспорті їдуть п'ять осіб, а не, наприклад, п'ятдесят. Але в будь-якому випадку в разі щільного пасажиропотоку всі мусять бути в масках", – наголосила Мироненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киянам пояснили, що буде з невикористаними квитками на громадський транспорт, які вони купили незадовго до карантину.