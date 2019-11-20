Метро у Києві: розкрита несподівана альтернатива

У Києві Північним мостом можуть пустити швидкісний трамвай на Троєщину.

Для реалізації такого проєкту потрібно буде 2-3 роки. Про це розповів радник мера Києва Максим Бахматов в інтерв'ю Liga.net.

"Метро на Троєщину паралельно будується з мостом. Я б не відкидав історію про "легке" метро – speed tram (Швидкісний трамвай – Ред.). Це добудова до діючого Північному мосту певних конструкцій для того, щоб нею пустити speed tram, велосипедистів і пішоходів", – підкреслив він.

Метро в Києві на Троєщину

За словами Бахматова, проєктом займається Всесвітній банк. Вартість реалізації цієї ідеї – $300-500 млн, що за словами радника мера, дешевше альтернативних проєктів.

"Думаю, рік знадобиться на препродакшн і 1,5 року на будівництво – в квітні зможу сказати точніше", – підсумував Бахматов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фото першого тунелю метро на Виноградар в Києві. На знімках зображений вентиляційний ходок між станціями "Мостицька" і "Проспект Правди".

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