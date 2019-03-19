Метро на Виноградар і Троєщину в Києві: Кличко назвав Порошенку дату появи

Метро на Виноградарі в Києві може з'явиться вже в 2021 році. До цього часу планують побудувати дві станції.

Про це під час презентації будівництва нових станцій на Сирецько-Печерській лінії 19 березня заявив міський голова Києва Віталій Кличко. Так він відповів на запитання президента України Петра Порошенка про те, скільки часу знадобитися для завершення робіт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми приступаємо до активної фази будівельних робіт. Наприкінці грудня 2021 року плануємо відкрити дві нові станції ‒ "Мостицька" і "Проспект Правди", ‒ заявив Кличко.

Будівництво метро на Виноградар Facebook Кличко-мер

Підготовчі роботи з будівництва метро на Троєщину поки не ведуться, оскільки в пріоритеті ремонт мостів. Однак зведення нових станцій Кличко назвав "питанням 4-5 років".

Як писав OBOZREVATEL, розширення Сирецько-Печерської лінії буде проходити в два етапи. Спочатку з'являться дві нові станції.

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